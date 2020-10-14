الضالع.. المشتركة تشن قصا مدفعيا عنيفا على مواقع للمليشيا في العود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نفذت القوات المشتركة، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء 13 أكتوبر/ تشرين الأول، هجوماً واسعاً شارك فيه سلاح المدفعية على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي جنوبي مخلاف العود، شمال غربي محافظة الضالع.



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وذكر مصدر عسكري ميداني في القوات المشتركة، أن وحدة المدفعية شنت قصفا مكثفا، على أهداف وتجمعات حوثية في منطقة النبيجة غربي الفاخر، وكذلك على المحور الشمالي.

وأوضح أن القصف استمر لساعات وحقق أهدافه المرجوَّة بنجاح، بالتزامن مع هجوم واسع وجهت خلاله وحداتهم ضربات موجعة لعناصر المليشيا وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأشار إلى أن الهجوم المباغت لوحداتهم يأتي ضمن عمليات الردع بعد أن صعَّدت المليشيا من عملياتها العسكرية وانتهاكاتها المدنية طيلة الأيام الماضية