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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن.. اختفاء شابة عشرينية في مديرية المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ عدن
اختفت يوم أمس الثلاثاء شابة في عقدها الثاني من مدينة المنصورة في ظروف غامضة.
وأكدت أسرة الفتاة عبير بدر فرج سعيد، البالغة من العمر 25 عاما، أن ابنتها خرجت من منزلها ببلوك 30 بمديرية المنصورة بعدن قبل أن تنقطع ـخبارها.
وتابعت الأسرة أن ابنتها كانت في طريقها للعمل بأحد المراكز التجارية بشارع التسعين حيث انقطع التواصل بها.
وبحسب الاسرة فقد بعثت الفتاة رسالة من هاتفها إلى هاتف أختها تخبرها أن شخص يتتبعها.
وقالت الأسرة إنها تقدمت ببلاغ إلى الشرطة مطالبة من تتوفر لديه معلومات عن ابنتها الاتصال على هاتف 737783286.
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