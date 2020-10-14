اخبار الخليج / اخبار اليمن

البنك الإسلامي يقدم 20 مليون دولار لدعم جهود مكافحة كورونا في اليمن

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنك الإسلامي يقدم 20 مليون دولار لدعم جهود مكافحة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

البنك الإسلامي يقدم 20 مليون دولار لدعم جهود مكافحة كورونا في اليمن

متابعات_ الخليج 365

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عن تقديم 20 مليون دولار دعما لجهود الاستجابة الأممية في مواجهة ، كأول شراكة من نوعها بين المصرف الإسلامي، ومنظمة الصحة العالمية في اليمن.

 

Advertisements

ويأتي هذا التمويل كجزء من تعهد البنك الإسلامي للتنمية البالغة 100 مليون دولار أمريكي خلال مؤتمر المانحين الافتراضي حول اليمن، الذي استضافته بالاشتراك مع الأمم المتحدة في يونيو الماضي.

 

وتهدف الشراكة إلى الحد من معدلات الإصابة والوفيات بكوفيد-19 من خلال دعم القدرة التشغيلية في 32 مركزا متخصصا، فضلا عن تعزيز قدرة الاختبارات المعملية بجامعتين طبيتين في البلاد.

 

كما يُعطى تعزيز حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية أولوية عالية من خلال توفير معدات الحماية الشخصية (PPE)، وتوسيع مساحة الاختبارات المعملية من خلال توفير 150.000 مجموعة اختبار. كما سيتم توفير الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية لتسهيل علاج مرضى COVID-19 الحرجين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك الإسلامي يقدم 20 مليون دولار لدعم جهود مكافحة كورونا في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا