البنك الإسلامي يقدم 20 مليون دولار لدعم جهود مكافحة كورونا في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عن تقديم 20 مليون دولار دعما لجهود الاستجابة الأممية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، كأول شراكة من نوعها بين المصرف الإسلامي، ومنظمة الصحة العالمية في اليمن.



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ويأتي هذا التمويل كجزء من تعهد البنك الإسلامي للتنمية البالغة 100 مليون دولار أمريكي خلال مؤتمر المانحين الافتراضي حول اليمن، الذي استضافته السعودية بالاشتراك مع الأمم المتحدة في يونيو الماضي.

وتهدف الشراكة إلى الحد من معدلات الإصابة والوفيات بكوفيد-19 من خلال دعم القدرة التشغيلية في 32 مركزا متخصصا، فضلا عن تعزيز قدرة الاختبارات المعملية بجامعتين طبيتين في البلاد.

كما يُعطى تعزيز حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية أولوية عالية من خلال توفير معدات الحماية الشخصية (PPE)، وتوسيع مساحة الاختبارات المعملية من خلال توفير 150.000 مجموعة اختبار. كما سيتم توفير الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية لتسهيل علاج مرضى COVID-19 الحرجين