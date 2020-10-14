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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. إصابة طفلة بالدريهمي بشظايا قذيفة هاون حوثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
نفذت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قصفا عشوائيا على الأحياء السكنية في مديرية الدريهمي، في إطار تصعيدها العدواني الناقم من المدنيين.
وذكرت مصادر محلية، وأخرى طبية، إن قصف المليشيا الحوثية، استهدف منطقة القازة بالدرجة الأولى، ما أدى إلى إصابة طفلة في ربيعها السابع، بشظايا إحدى القذائف.
وبينت المصادر أن الطفلة (فاطمة محمد علي مهيم) أصيبت بشظايا المقذوف الحوثي، وتم نقلها إلى مستشفى الدريهمي، لتلقي الإسعافات من جراء إصابتها.
وأشار المصدر الطبي، الى أن إحدى الشظايا، تسببت للطفلة بجرح عميق أعلى صدرها، بجانب القلب. لافتا إلى أنه وبعد تلقيها الاسعافات، تم تحويلها إلى مستشفى أطباء بلا حدود
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