خبير عسكري يستشهد بالقول المأثور للزعيم جمال عبدالناصر في ذكرى ثورة 14 أكتوبر ومشواره النضالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الخبير العسكري العميد محمد فريد ردفاني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ذكرى 57 لثورة 14 اكتوبر 1963 المجيدة ، ثورة الجلاء والتحرر والانعتاق من بطش المستعمر البريطاني لجنوب اليمن وشعبه ، طوال 129 عام،سنوات من الاحتلال فيها وطن الاستعمار البريطاني الفقر،والجوع والمرض،والتخلف، الذي عشعش على كاهل ونفوس شعب الجنوب،جيلا بعد جيل حتى يوم الجلاء 30/نوفمبر /1967.



وقال لن ينسى شعب الجنوب ذلك القول المأثور لزعيم الامة العربية جمال عبد الناصر ،اثناء زيارته للعاصمة صنعا سنة 1965 ،بعد سقوط الحكم الامامي البغيض ، قائلا بصوت مسموع للعالم ،(على بريطانيا ان تحمل عصاها وترحل من عدن، قول زعيم عربي ،دخل التاريخ من أوسع أبوابة قل مثله اليوم ، نعم كان بفضل هذا الزعيم العربي ،ودماء شهداء وجرحى ثورة اكتوبر 1963 في مقدمتهم الشهيد راجح غالب لبوزة ، قد خلق وطن وشعب جديد ينعم بالحرية والاستقلال والكرامة

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