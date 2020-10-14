شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة جديدة للفنانة السعودية هند القحطاني.. استعرضت "مؤخرة " إبنتها المراهقة بطريقةً صادمة وكشفت المستور من جسدها.. شاهد الفيدي... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للفنانة السعودية هند القحطاني وهي تستعرض جسدها وجسد ابنتها المراهقة بطريقةً فاضحة.

وظهرت هند القحطاني خلال الفيديو الذي نشرته على حسابها وهي ترقص مع ابنتها، حيث وقفت خلف ابنتها الكبرى أروى. لتبرز مؤخرتها بالاضافة الى بطنها المكشوف، وتترقصان معاً على انغام أغنية “راب” أجنبية.

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وسخر الناشطون من الفيديو الجديد لهند القحطاني وعلقو عليه بقولهم انها اردت من خلاله استعراض جسد ابنتها.

وكانت هند القحطاني قد تصدرت التريند على منصة “تويتر” خلال الأيام الماضية بعد أن ظهرت بمقطع فيديو عبر خاصة البث المُباشر للاجابة على أسئلة جمهورها. وكانت حينها ترتدي فستاناً أبيض اللون مفتوحاً من منطقة الصدر بصورة كبيرة، يكاد لا يغطي شيئاً.

وقالت هند بالفيديو: “أكثر تعليق أسمعه من النساء خاصة المنفصلات كوني أنا أم لأربعة أطفال ومتحملة كامل مسؤوليتهم لوحدي بدون معاونة معين أو مساعدة أي أحد. فكثير يقولون يا هند استمدينا القوة منك ويقولون علمتينا الصبر. وكيف نتحمل أطفالنا ونحتويهم بدون مساعدة أحد، علمتينا القوة”.

مضيفة: “أنا ما جا هالشي في بالي، لأنه لا فضل ولا منة، حبي لأطفالي حب لا مشروط، مثل أغلب الأمهات، هاذول فلذات أكبادي”.

يشار الى ان الناشطة هند القحطاني تتعمد بين الفينة والاخرى اثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي،من خلال مقاطع الفيديو والصور الجريئة التي تنشرها على صفحتها الخاصة، وكثيراً ما يتصدر اسمها قائمة الأكثر بحثا، خاصة على تويتر، وذلك بسبب مواقفها وتصريحاتها، أو الإعلانات التي باتت تقوم بها مؤخرا مرتدية قمصان نوم، ونصائح حساسة جريئة تخص النساء وأعضائهن الخاصة.