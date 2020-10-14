شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد اعلان خطبتها من الفنان محمد عطية.. تسريب صور فاضحة للكاتبة "ميرنا الهلباوي" .. ظهرت فاتنة الجمال لكنها كشفت المستور من جسده... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور جريئة للكاتبة والروائية المصرية ميرنا الهلباوي، التي اعلنت خطوبتها من نجم ستار أكاديمي الفنان محمد عطية.

وظهرت ميرنا في احدى الصور وهي ترتدي جلابية شعبية كشفت الجزء الأكبر من جسدها، بينما ظهرت بصورة اخرى وهي بين أحضان الفنان محمد عطية وترتدي فستان طويل مفتوح من الجمب كشف الجزء الأكبر من فخذها.

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وفي صورة ثالثة ظهرت ميرنا الهلباوي وهي ترتدي نفس الفستان الطويل، ولكن هذة المرة كانت الصورة من الخلف وظهر خلالها نصف ظهرها.

كما ظهرت ميرنا الهلباوي بصورة اخرى وهي تقف على شرفة المنزل وترتدي فستان يكشف جزء كبير من فخذها وصدرها.

وكانت خلال الأيام القليلة الماضية قد انتشرت بعض مقاطع الفيديو عبر مختلف صفحات السوشيال ميديا وبعض من مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع بين الفنان محمد عطية، وميرنا الهلباوي أثناء رقصهما على بعض من أغاني المهرجانات، فضلًا عن صورهم في مناسبات مختلفة عدة وبالأخص في كافية "OPA" الذي تمتلكه ميرنا الهلباوي، ما أثار حالة من التساؤلات حول حقيقة وجود علاقة عاطفية وارتباط بينهما.



وفي اول تعليق على تلك التساؤلات، نشرت ميرنا الهلباوي صورة لها برفقة الفنان محمد عطية وهو يحتضنها وعلقت عليها قائلة : "في اليوم العالمي للصحة النفسية .. أنت العلاج الأمثل لقلقي ونفسيتي .. نعم إنه يحدث"، وجاء ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

الفنان محمد عطية من جانبه شارك جمهوره بمجموعة صور تجمعه مع ميرنا الهلباوي ، حيث ظهر في إحداها وهو يحتضنها أثناء حضورهما حفل زفاف "شريف منير حسن" عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، كما نشر مجموعة صور أخرى لهما من مناسبات مختلفة ووجّه إليها من خلال التعليق رسالة رومانسية جاء فيها: "لن استبدلك بأي شيء في هذا العالم"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وتصدر اليوم اسم ميرنا الهلباوي، قائمة محتويات الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي جوجل ، بالاضافة الى تصدرها مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.



* من هي ميرنا الهلباوي :



- ميرنا الهلباوي كاتبة وروائية مَصرية.

-وِلدت بمحافظة الإسكندريّة.

-حفيدة "كمال توفيق الهلباوي"، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، والمتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا بجانب كونه كاتبًا مصريًا.



-التحقت بإحدى المدارس الفرنسية، وتخرجت في كلية السياحة والفنادق.

-اشتهرت في التاسعة عشر من عمرها، بسبب عملها في أكثر من مجلة ما زاد من شهرتها على السوشيال ميديا.

-تهوى كرة القدم وكانت تمارس تلك الرياضة بأحد الأندية الرياضية، ولكنها توقفت بسبب إصابتها.

-قدمت البرنامج الإذاعي "من طاقتك لسلامو عليكو" عبر محطة "nrj إنيرجي" مع الإعلامي وائل منصور، إذ عُرِض عليها البِرنامج، واجتازت اختبارات الإذاعة وأصبحت واحدة من المُذيعات.

واشتهرت بِكون رواياتها جَديدة من نَوعها الأدبي؛ إذ لم تَظهر بالشكل الذي أحدثتهُ ميرنا الهلباوي.

-تمتلك مطعم وكافيه "OPA" مُصمم على الطريقة اليونانية، وهو أحد المطاعم الشهيرة بمحافظتي الإسكندرية والقاهرة وله فروع عدة في أماكن مختلفة.

-لديها مدونة باسمها أطلقتها عام 2011، وبعدها عملت بالصحافة لمدة 5 سنوات بمجلة "7 أيام"

-صديقها المقرب إنفلونسر شهير يدعى بولا سالم، أول من شجعها على الكتابة وإطلاق المدونة كما أنه شريكها الوحيد في كافيه ومطعم "OPA" الشهير.

-6- في فبراير 2018 كان بولا أول من أعلن خطبتها على أحد الأصدقاء ويُدعى "عزت صبري" والذي فاجئها بالخطبة بطريقة رومانسية بعد أن غنى لها وقدم خاتم خطبة مميز.

-رُغم سِنّها الصَغير ، إلا أنها واحدة من أهم الروائيات من سنها.

-بدأت كَمدوّنة على الإنترنت، ولها

الكَثير من المقالات المَشهورة.

-امتهنت الصحافة في فترة من حياتها، فَكتبت في مَجلة "7 أيام".

-تَرشّحت لِجائزة الصحافة العَربية سَنة 2016 في فئة الحوار الصَحفي، وتَمكّنت من الظَفر بالمَركز الثاني.

-تم اختيارها من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتكون ضمن المروجين لنشاطات الهيئة وتبني قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين.

-بدأت في كِتابة أول رواية لها بِعنوان "مُر مثل القَهوة حلو مثل الشوكولا" وصَدرَ عن دار "الكارمة" عام 2017، وحازت الرواية على قُبول جماهيري، وتَمكّنت من اللّحاق بالكُتب الأعلى مَبيعًا وكانت تلك البداية هي بداية قَوية لها.

-عملت بأحد المجلات العربية الشهيرة، وكانت من أجرى الحوار العربي الوحيد مع رئيس تحرير مجلة "نيويورك"، الذي أعاد نسختها المطبوعة.

-تمنت في تغريدة عرضتها لهجوم شديد خسارة منتخب مصر وعدم التأهل والصعود لكأس العالم.

-لا زالت الهلباوي تجتاح ساحة الروايات؛ إذ قامت بإصدار روايتها الثانية بعنوان "كونداليني".

-يُلاحظ البَعض إدخال الهلباوي بَعض تفاصيل حياتها في الروايات كَذكِر اسم صَديق لها يُدعى "شَمس" وأيضًا كَذكر اسمها، وبعيدًا عن أنّ هذا يُسبب لها مَتاعب بِحيث يَقول كُل مَن يقرأ الرواية: أهذا حَدثَ مَعكِ حَقًّا؟ إلّا أنّها تَميّزت بهذا الأُسلوب في الرواية.

-يبلغ عدد متابعيها على موقع "إنستجرام"، أكثر من 500 ألف متابع، كما يتابعها حوالي 149 ألف متابع عبر حسابها الشخصي على منصة التغريدات المصغرة تويتر.

- ميرنا الهلباوي عاشقة للسفر، حيث طافت بحوالي 17 دولة وأكثر ،كما تَتناول رواياتها مُعظم السَفريات، مِثل الأساطير التي ناقشتها في رواية "كونداليني" عن الهند، ومِثل مُعظم السَفريات التي أشارت إليها في رواية "مر مثل القهوة حلو مثل الشوكولا".

-تَظل حياة ميرنا الهلباوي لدى بَعض الناس من الأشياء المُثيرة، لِكونها في مُجتمع شَرقي يُحرِّم بَعضهُ فِكرة سَفر الإناث، وتَمكينهم من الحُريّة الكاملة التي يَعيشون بها.

-أحدثت الهلباوي ضَجّة سابقًا لِلقائها مع جاريدو المُدير الفَني السابق لِنادي الأهلي الأسباني، والذي عَجّل من رَحيلهُ عن نادي الأهلي الرياضي، وأحدثَ ضَجّة كافيَّة في الأوساط الرياضيّة.

-تُعد ميرنا الهلباوي أحد أشهر الأقلام الأُنثويّة على الساحة الأدبية، وأحد الأقلام الفَذّة كذلك، رُبّما لاختيارها مَذاق خاص لِرواياتها؛ إذ تَمتاز مُعظمها بالأُسلوب الفَلسفي الذي يَمتاز بالدُّخول إلى النَفس البَشريّة.