شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن زياد المسفر، والعنود العيسى، يشعلان الشارع السعودي بفضائح أخلاقية جديدة .. ظهر الأول عارياً وكشفت الثانية عن مناطقها الحساسة..... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء تداول فضيحتين لاثنين من ابرز المشاهير السعوديين.

* فضيحة زياد المسفر :

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اثار عارض الأزياء السعودي زياد المسفر موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو ظهر خلاله شبه عاري.

واعتبر ناشطون ان فيديو زياد المسفر ينافي القيم والأخلاق السائدة في المجتمع السعودي، لافتين إلى أنه ظهر بشكل شبه عاري، من دون مراعاة أن هناك أطفال ونساء يتابعونه على مواقع التواصل.

وفي اول رداً له على المتابعين، نشر المسفر فيديو جديد على سناب شات وهو يرقص في سيارته، دون مبالاة لحالة الجدل التى تسبب في إحداثها بين النشطاء والمواطنين السعوديين.



وطالب النشطاء، بعدم نشر فيديو زياد المسفر لأنه يقع فى حكم تتبع العورات التى نهى الله عنها، قائلين: "يا أخي الدنيا تخوف، من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته.

وزياد المسفر هو، عارض أزياء سعودي، ولد عام 1999م، ويبلغ من العمر 21 عامًا، وقد تألق بشكل كبير في عالم عارضي الازياء، والمشاهير، وتميز بالرقة الكبيرة، والإطلالة على المسرح، وهو المودل المشهور الذي يحظى بمتابعة الكثير على مواقع السوشيال ميديا.



* فضيحة العنود العيسى :



تزامت فضيحة زياد المسفر نشر فيديو وصور للناشطة السعودية العنود العيسى، ظهرت خلالها بشكل وصفه المتابعون بأنه غير أخلاقي ولا يناسب تقاليد المجتمع الخليجي.



وأثارت فيديوهات وصور السعودية العنود العيسى الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت بنشر صور عارية أظهرت خلالها(تاتو) يحمل شعار المملكة والتي قامت بوضعه على صدرها وهو ما يسىء بشكل مباشر للمملكة .

وكانت قد ظهرت قبل ايام وهي شبه عارية وتشكو من زيادة وزنها في اردافها، وقامت العنود خلال الفيديو بتجريب ملابسها الداخلية الجديدة، وعلقت على ذلك بكلمات خادشة تحدثت في عن "مكواتها".

وفي وقت سابق أعلنت العنود أنها ستنتحر وغابت لفترة ثم عادت من جديد لتثبت تعمدها أن تتناثر من حولها الأقاويل. وغيرها من المواقف الغير سوية، حتى أنها كانت قد صرحت إن سلوكها هذا نتيجة تعرضها للإغتصاب على يد ابن شقيقتها.

يشار إلي إن العنود العيسى هي طالبة سعودية، درست في الولايات المتحدة الأمريكية. وتتعمد بين الفينة والاخرى اثارة الجدل من خلال ظهورها الجريئ وكشفها لجسمها بشكل فاضح.