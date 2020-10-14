شكرا لبحثكم عن خبر تحديد أسعار الفحوصات بوحدات للبيولوجيا الجزيئية في 3 محافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن/منير مصطفى: دشنت عملية توزيع 3 وحدات للبيولوجيا الجزيئية لكل من محافظات ابين ولحج والضالع برعاية وزير الصحة والسكان د. ناصر محسن باعوم. وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان د. علي الوليدي اثناء عملية التوزيع الى ان هذه المستلزمات ستسلم الى مكاتب الصحة في المحافظات الثلاث وفي الاسبوع القادم ستبدأ عملية التدريب والتشغيل مشيرا ان اسعار الفحوصات قد اقرت.. وحددت على النحو التالي: Advertisements للمواطن المريض والطالب 18 الف ريال والمسافر: 28 الف ريال والاجنبي : 38 الف ريال. واضاف:" ان هذه الاجراءات تمت بالتنسيق المشترك مع منظمة الصحة العالمية لمجابهة جائحة مرض كورونا". حضر حفل التوزيع عبدالناصر النميري مدير مكتب وزير الصحة ود. سعاد الميسري مديرة البرنامج الوطني للأمداد الدوائي وعددا من المسؤولين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديد أسعار الفحوصات بوحدات للبيولوجيا الجزيئية في 3 محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.