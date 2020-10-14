شكرا لبحثكم عن خبر وصول الدفعة الاولى من مولدات محطة " الانتقالي " لدعم كهرباء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف عضو اللجنة الإشرافية على كهرباء عدن أحمد سعيد كرامة وصول الدفعة الأولى من مولدات محطة الانتقالي .

وافاد كرامة في منشور له على صفحته على الفيس بوك بوصول الدفعة الاولى من المولدات المقدر انتاجها بـ 15 ميجاوات من محطة الإنتقالي 50 ميجا وات لميناء عدن " الحاويات " .

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واوضح انه سيتم نقل المولدات إلى الحسوة ظهر هذا اليوم بإذن الله تعالى .

يذكر ان المولدات ستكون مملوكة لمؤسسة الكهرباء بعدن وليست بالايجار .