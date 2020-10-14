لحج.. مجهولون يعبثون بمواقع ومعالم أثرية دينية وتاريخية في المضاربة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ لحج
ذكرت مصادر محلية أن مجهولين أقدموا على العبث بمواقع ومعالم أثرية دينية وتاريخية في مديرية المضاربة بمحافظة لحج (جنوبي اليمن).
وذكرت المصادر أن حالات من العبث المتعمد وحفريات كثيرة طالت العديد من الأضرحة والمعالم الدينية والأثرية بعضها في مواقع جبلية في مديرية المضاربة بالمحافظة خلال الأيام الماضية.
ويتهم الأهالي بعض المتشددين بالدفع بالشباب الجهلة لنبش القبور والأضرحة الدينية بعضها بمحيط بعض المساجد بعد ايهامهم بوجود كنوز ثمينة بداخلها.
وطالب الأهالي قيادة السلطة المحلية ومكتب الهيئة العامة للآثار بالمحافظة بحماية والحفاظ على التراث وترميم الأضرحة والمعالم من العبث والتي تعرضت للتخريب والتشويه، كونها لها قيمة استثنائية والتي يعود تاريخها إلى ما بعد ظهور الإسلام
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