استشهاد مدني وإصابة آخرين جراء قصف حوثي على مدغل بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ مأرب
استشهد مدني وأصيب آخرون، إثر قصف صاروخي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران على مناطق سكنية في مديرية مدغل غربي محافظة مأرب (شرقي اليمن).
وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي شنت قصفاً صاروخياً استهدف منطقة آهلة بالسكان بمحيط السوق الجديد بمديرية مدغل.
وأشارت المصادر أن القصف الحوثي أدى إلى استشهاد المواطن "هادي بن علي المحورن" بشظايا وإصابة عدد آخر من المدنيين بجروح مختلفة.
يأتي ذلك بعد أيام من قصف حوثي عشوائي استهدف
عددا من قرى مديرية مدغل ما أسفر عن إصابة عدد من الأهالي وألحق أضراراً مادية فادحة بمنازل المواطنين.
وتسبب القصف الحوثي المستمر على القرى والمناطق الآهلة بالسكان في مديريات مدغل ورحبة وصرواح في نزوح عشرات الأسر من منازلها
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