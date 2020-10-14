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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة عشرات الحوثيين خلال مواجهات مع الجيش في تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
قتل قائد ميداني بارز، و11 عنصراً من المليشيا الحويثة، وأصيب آخرون، في مواجهات مع القوات الحكومية في الجبهات الغربية والشرقية في محافظة تعز.
وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ “إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية في مواقع لوزم شرق مدينة تعز أسفرت عن مصرع 10 من عناصر المليشيات وإصابة آخرين.. مشيراً إلى أن الجيش الوطني تمكن من تحقيق تقدم جديد باتجاه قلعة لوزم الاثرية.
وأضاف المصدر، أن الجبهة الغربية للمحافظة هي الأخرى شهدت مواجهات عنيفة في مناطق الربيعي ومحيط مدرات ووادي حنش غرب جبل هان.. لافتاً إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي الميداني “أبو صقر” وإصابة اثنين آخرين إلى جانب خسائر فادحة في الآليات العسكرية
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