شوفو فخوذي .. الفاشينستا مودل روز “زودتها” بملابس شبه عارية وجلوس خادش للحياء!شوفو فخوذي .. الفاشينستا مودل روز “زودتها” بملابس شبه عارية وجلوس خادش للحياء!

شكرا لقرائتكم خبر عن شوفو فخوذي .. الفاشينستا مودل روز “زودتها” بملابس شبه عارية وجلوس خادش للحياء! .. شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الاربعاء 14 اكتوبر 2020 10:50 صباحاً - أثارت الفاشينيستا السعودية الشهيرة مودل روز غضب الشعب السعودي بعد أن تجاوزت الخطوط الحمراء من خلال نشرها صوراً جريئة جداً من خلال حسابها على “انستجرام”.

وظهرت السعودية مودل روز في إحدى الصور التي رصدتها “تركيا الآن”، وهي على متن قارب وهي ترتدي “هوت شورت”، بالاضافة الى حمالة صدر فقط، وتجلس بشكل يظهر مؤخرتها، دون وجهها، وعلقت عليها: “اكسر القواعد، اعثر على حريتك، عش حياتك”.

وفي صورة أخرى، ظهرت بتيشرت أبيض، وظهرت كأنها لا ترتدي سواه، مع قيامها بالجلوس بوضعية خادشة للحياء، وعلقت على الصورة: ” كن كافياً لنفسك أولاً ، يمكن لبقية العالم الانتظار”.

وجددت السعودية مودل روز غضب الجمهور بوصولها إلى هذه الجرأة، فكتب مُتابع: ” والله الحلقة الاخيرة”

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وعلقت: ” مافي اي محتوى تقدمه ماغير لبسها القصير وش استفدنا بس تترقص وتلعب بالجم والناس تتابعها على ايش”.

وكتب مُتابع باسم قيس أن وضعيتها في الجلسة وكأنها تقول: “شوفو فخوذي”.

وكانت الفاشينيستا السعودية مودل روز قد أثارت الجدل بمقطع فيديو أثناء ممارستها التمارين الرياضية في أحد النوادي.

وظهرت وهي ترتدي ملابس رياضية ضيقة غير ساترة لبطنها، وتمارس تمارين عضلات المؤخرة.

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