شكرا لبحثكم عن خبر توجيه بإزالة إستحداثات عشوائية غربي عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - محمد القادري

وجه مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن ، يونس محمد سليمان ناصر ، مكتب الأشغال العامة ، بإزالة كافة الإستحداثات العشوائية في أراضي الجمعية السكنية الخاصة بموظفي وعمال شركة مصافي عدن .

جاء ذلك ، خلال لقائه ، اليوم " الثلاثاء " ، بقيادة الجمعية السكنية ، حيث أستمع منهم إلى شرح عن المشاكل التي تعانيها الجمعية جراء قيام عدد من المواطنين بأعمال البسط والبناء داخل مخطط الجمعية السكنية .

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وأكد مدير عام البريقة ، يونس سليمان ، بأن قيادة السلطة المحلية بالمديرية ، لم تسمح مثل تلك الأعمال غير قانونية سيما البسط على أراضي الدولة أو المواطنين .

وفي اللقاء ، دعا مدير البريقة ، كافة شرائح المجتمع الوقوف إلى جانب قيادة المديرية ومساندتها في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة للحفاظ على المخطط العمراني وعلى الممتلكات العامة والخاصة والمنظر العام لمديرية البريقة.

حضر اللقاء ، قائد القطاع الأول بقوات الحزام الأمني بالمديرية ، مصطفى صلاح العطيري .