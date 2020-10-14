شكرا لبحثكم عن خبر إثر تعرضه للطعن ..نقل معلم في عدن الى مشفى أطباء بلا حدود والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تعرض معلم بمدرسة تعليم أساسي بالعاصمة عدن الثلاثاء لطعن على يد ولي أمر طالب في احدى مدارس مديرية الشيخ عثمان ، ونقل المعلم الى مستشفى اطباء بلاحدود.

واصدرت ادارة التربية والتعليم بالشيخ عثمان بيانا جاء فيه:

تعرض الاستاذ سالم الزامكي اليوم لعملية طعن من قبل ولي امر بالسكين واسعف على اثرها الي مستشفى اطباء بلا حدود وحالته الحمدلله مستقرة و حيث وان هذه الحادثة الثانية او الثالثة لمدارسنا ونستنكر هذا الاعمال العدوانية على الحرم المدرسي والمعلمين والمعلمات والادارات المدرسية التي تتعرض لمثل هذه السوكيات المريضة وتخدش صورة وهيبة المعلم والتعليم بشكل عام.

نحن ادارة التربية والتعليم بالمديرية لن تقف صامتين لما يتعرض له المعلمين والمعلمات والاداريين في مدارسنا وسوف تقوم بايقاف العمليه التعليمية في جميع المدارس في حالة عدم ردع هؤلاءِ البلاطجة الذين لايعلموا قيمة المعلم والتعليم وحيث وانه المعلم والاداريين وكل من يعمل في سلك التربية يعتبر خط احمر ولن نظل صامتين وانما سوف نسلك الطرق القانونيه من اجل احقاق الحق...

انور محضار راجح

مدير ادارة التربية والتعليم م/الشيخ عثمان