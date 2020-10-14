شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري يتحدث حول أهداف ومباديء ثورة 14 أكتوبر وقواها المحركة ووسائلها وأدواتها النضالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث الباحث والمحلل السياسي والعسكري العميد الركن ثابت حسين صالح الحديث عن ثورة ١٤ اكتوبر ١٩٦٣م.



وقال ثابت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن ثورة ١٤ اكتوبر ١٩٦٣ في الجنوب العربي (اليمن الجنوبية) كانت من أعظم الثورات العربية خلال النصف الثاني من القرن العشرين وكان ذلك لجهة أهداف ومباديء الثورة وقواها المحركة ووسائلها وأدواتها النضالية أم بنتائج تلك الثورة التي غيرت مجرى حياة المجتمع الجنوبي، حيث قامت الثورة لتحقيق الأهداف نها تصفية القواعد وجلاء القوات البريطانية من أرض الجنوب دون قيد أو شرط، وإسقاط الحكم السلاطيني والذي صنف بأنه رجعي متحالف مع المستعمر البريطاني، و إعادة توحيد الكيانات العربية الجنوبية سيراً نحو الوحدة العربية والإسلامية على أسس شعبية وسلمية، واستكمال التحرر الوطني بالتخلص من السيطرة الاستعمارية الاقتصادية والسياسية، و إقامة نظام وطني على أسس ثورية سليمة يغير الواقع المتخلف إلى واقع اجتماعي عادل ومتطور، و بناء اقتصاد وطني قائم على العدالة الاجتماعية يحقق للشعب السيطرة على مصادر ثرواته، و توفير فرص التعليم والعمل لكل المواطنين دون استثناء،و إعادة الحقوق الطبيعية للمرأة ومساواتها بالرجل في قيمتها ومسئولياتها الاجتماعية، وبناء جيش وطني شعبي قوي بمتطلباته الحديثة تمكنه من الحماية الكاملة لمكاسب الثورة واهدافها، وانتهاج سياسية الحياد الإيجابي وعدم الانحياز بعيدا عن السياسات والصراعات الدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبير عسكري يتحدث حول أهداف ومباديء ثورة 14 أكتوبر وقواها المحركة ووسائلها وأدواتها النضالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.