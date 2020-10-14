شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن للتخلص من ضيق التنفس..إليكم هذه الطرق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - للتخلص من ضيق التنفس..إليكم هذه الطرق المنزلية - الإمارات نيوز الخليج 365 - متابعات: الاخبار منذ ساعة و 44 دقيقة

يكثر الحديث حالياً عن ضيق التنفس وخصوصاً بعد انتشار فيروس كورونا. وكذلك الحديث عن الطرق التي تساعد على التخلص من ضيق التنفس وإن كان بشكل جزئي. ويبدو أنه يمكن، في الحالات غير الخطرة، الاستعانة لهذه الغاية ببعض الطرق المنزلية السهلة.

وفي هذا السياق ذكر تقرير لصحيفة Times Of India. أنه يمكن الاعتماد في هذا مثلاً على القهوة السوداء التي يساعد تناولها على الحد من تشنج عضلات مجرى الهواء وعلى تحسين صحة الرئتين.

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وأشار التقرير إلى أنه من المفيد أيضاً اللجوء إلى وصفة شاي الزنجبيل. الذي يحتوي على مكونات مضادة للالتهابات ما يمكن أن يساعد على الحد من التهاب الرئتين.

ومن الوصفات أيضاً ممارسة تمرين بواسطة الشفاه لاستعادة القدرة عل التنفس العميق. وفي هذه الحالة يجب الجلوس على كرسي أو على الأرض مع الحفاظ على وضعية ظهر مستقيم والتنفس ببطء بواسطة الأنف لمدة 5 ثوان على أن يتم ملء البطن بالهواء.

بعد ذلك يجب إطباق الشفتين ولفظ الهواء لمدة 5 ثوان. ومن أجل الاستفادة منه يجب تكرار التمرين 20 مرة ولا بد بعد هذا من الشعور بالارتياح.