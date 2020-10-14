عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تدين هجمات الحوثي.. انتهاك للقانون الدولي

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

الخليج 365

جددت السعودية إدانتها لاستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية إطلاق طائرات دون طيار "مفخخة" لاستهداف المدنيين بالمملكة بطريقة ممنهجة، مشيرة إلى أنه يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية.



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وقال وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، إن مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استعرض جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث وتطوراتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف، أن المجلس جدد تأكيد المملكة أمام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز في مواجهة التحديات، ودعم كل الجهود المبذولة لتحقيق عالم مستقر وآمن، ومنها مبادئ مؤتمر باندونغ في معالجة النزاعات ومكافحة الإرهاب والتهديدات النووية المتجددة وغيرها من التهديدات وتغير المناخ وتداعياته، وتعميق التعاون متعدد الأطراف الذي يعزز السلم والأمن الدوليين.

ودأبت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، مؤخرا على استهداف المدنيين في المملكة بطائرة بدون طيار "مفخخة"، إلا أن الدفاعات الجوية السعودية دائما ما تنجح في إسقاطها قبل الوصول لهدفها.