شكرا لمتابعة خبر عن الكاتب السياسي الاماراتي .. خلفان الكعبي يهاجم محافظ شبوة بعد مطالبة الأخير رحيل القوات الإماراتية من بلحاف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم الكاتب السياسي الإماراتي ’’خلفان الكعبي‘‘، اليوم الثلاثاء، محافظ شبوة المحسوب على ’’حكومة هادي ‘‘ محمد صالح بن عديو" على خلفية مطالبة الأخير القوات الإماراتية بالرحيل الفوري من شركة بلحاف الغازية.

وقال ’’الكعبي‘‘ في تغريدة له : إن محافظ شبوة الإخواني المدعو محمد صالح بن عديو يُخطط لسرقة ثروات الجنوب، مؤكدًا أن أهل الجنوب لن يقبلوا بوجود إخوان اليمن.

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وكتب بن عديو محافظ شبوة يريد إخراج الإمارات ليسرق غاز وثروات الجنوب لإيهام أهل الجنوب أنه يحقق لهم الإنجازات وفي الحقيقة يريد تسهيل عمل حزب الإصلاح.

وأضاف: أهل الجنوب رغم معاناتهم لم ولن يقبلوا بوجودكم والمسيرات المؤيدة للمجلس الانتقالي خير دليل.