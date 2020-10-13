شكرا لمتابعة خبر عن تسرب كميات من النفط الخام في احدى الخزانات بالقطاع 9 بوادي حضرموت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء، بحدوث تسرب كبير للنفط من احدى الخزانات في القطاع 9 بمديرية خريصة بوادي حضرموت. وقالت مصادر محلية ان كميات كبيرة من النفط الخام، غمرت مساحة واسعة من الاراضي في وادي حضرموت جراء استمرار التسريب من خزنات النفط منذ مطلع الاسبوع الجاري وسط تجاهل من قبل الشركة المنتجة والمصدرة. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : فتاة سعودية تصدم داوود الشريان وتشعل مواقع التواصل بكاملها بما تفعله مع الشباب في المولات .. فيديو وتفاصيل شاهد : الفنانة الاستعراضية انجي خوري تكشف صدرها وأفكارها الانتحارية مع مسدس حربي في دولة خليجة .. فتاة تنتقم من شاب خدعها بإنجاز معاملاتها في الجهات الحكومية للمقيمين مع بدء الدراسة في ظل تفشي فيروس المستجد .. تعرف على 4 مكونات يجب تقديمها لأبنائك يوميا في المنزل سائق يخطف امرأة في الإمارت بحيلة شيطانية ويهتك عرضها داخل سيارته في مدينة دبي “شاهد” الهواء يحرج الإعلامية ’’لجين عمران‘‘ ويضعها في موقع محرج وصديقاتها يضحكن عليها .. فيديو شاهد : لحظة انهيار شقيق هيا الشعيبي بسبب الفيديو الإباحي وماذا قالت عاملتها المنزلة؟! شاهد : مشهد يحبس الأنفاس .. فتاة سعودية تسير ليلًا وسط السيارات على طريق سريع بالمملكة .. فيديو || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واضافت المصادر أن عمليات تسريب كبيرة من خزانات النفط في القطاع 9 التابع لشركة كالفالي للإنتاج النفطي بمديرية خريصة، مشيرة إلى أن عملية التسريب واستمرار تدفق النفط على الاراضي الزراعية سيتسبب بكارثة بحق الاهالي والمزارعين خصوصا.

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