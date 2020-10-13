شكرا لمتابعة خبر عن بعد تحويلها إلى ثكنة عسكرية تابعة لأبوظبي .. بن عديو يفتح النار على الامارات .. ويوجه باخراج قواتها من منشأة بلحاف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذّر محافظ شبوة ’’محمد صالح بن عديو‘‘، الاثنين، من تعطيل منشأة بلحاف الغازية وتحويلها إلى ثكنة عسكرية تابعة لأبوظبي.

وقال المحافظ ’’بن عديو‘‘ في مقابلة تلفزيونية، إن الإمارات تقف حجر عثرة أمام تشغيل منشأة بلحاف.. مضيفاً أنه مستعد لتوفير مكان آخر للقوات الإماراتية مقابل التخلّي عن المنشأة.

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مؤكِّداً أن المنشأة متوقفة منذ أكثر من 5 سنوات، الأمر الذي دفع 8 شركات مستثمرة، منها توتال الفرنسية، إلى مناقشة فكرة بيع المنشأة بعد اليأس من عودتها إلى العمل.

منوها بأن بيع منشأة بلحاف ضربة قاضية للاستثمار في اليمن، وأن انسحاب الشركات المستثمرة سيؤدي إلى خسارة عظمى للاقتصاد الوطني.

بن عديو أشار إلى أن عدد المنشآت العامة والخاصة في شبوة التي تضررت من الحرب بلغت 1200 منشأة.

يُشار إلى أن هناك مساعي حثيثة للحكومة الشرعية من أجل استعادة منشأة بلحاف من قبضة القوات الإماراتية، المُسيطرة عليها منذ سنوات، حيث شهدت المنشأة توتراً بين القوات الحكومية الذين اعتقلوا العشرات من القوات الموالية لأبوظبي، خلال حصارهم للمنشأة في الأيام السابقة.