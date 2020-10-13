شكرا لبحثكم عن خبر مقتل قيادي حوثي كبير جنوبي مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عدد من عاصر مليشيات الانقلاب الحوثية مصرعهم بينهم قيادي برتبة نقيب، بنيران أبطال الجيش الوطني، في المحور الجنوبي لمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية، ان القيادي الحوثي النقيب محمد مطهر احمد القحوم، قتل مع عدد من عناصر المليشيا في مواجهات من أبطال الجيش في جبهات المخدرة وماهيلة، جنوب مأرب.

ومساء الأحد، أعلنت وزارة الدفاع، مقتل وإصابة أكثر من 1900 عنصر من جماعة الحوثي، خلال 70 يوما من القتال في محافظة مأرب.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن هذا الإحصاء للفترة بين مطلع أغسطس الماضي، و10 أكتوبر الجاري.