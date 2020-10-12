الجيش يعلن نتائج 70 يوماً من الهجوم الحوثي على مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش يعلن نتائج 70 يوما من الهجوم الحوثي على مأرب

الإثنين 12 أكتوبر 2020

الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع، الأحد، مقتل وإصابة أكثر من 1900 عنصر من مسلحي الحوثيين، خلال 70 يوما من القتال في محافظة مأرب (شمال شرق).



وبحسب الاحصائية التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني -للفترة بين مطلع أغسطس/ آب الماضي، و10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري- فإن الجيش حقق تقدما كبيرا على امتداد جبهات القتال، وأهمها صرواح، والمخدرة، وماهلية، ورحبة، وجبل مراد.

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وأوردت "تم إحصاء أكثر من 1900 قتيل وجريح بين الحوثيين، منهم نحو 44 قياديا، إضافة إلى تدمير ما يزيد على 100 سيارة عسكرية و30 عربة نوع BMB ومصفحات ودبابتين، وإسقاط طائرتين مسيرتين".

وبحسب الوزارة استعاد الجيش 33 سيارة عسكرية، و6 عربات و4 مدرعات ودبابة، وكمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

وتشهد جبهات القتال بمحافظة مأرب (شمال شرقي البلاد) معارك عنيفة منذ أشهر بين الحوثيين من جهة وقوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة أخرى.

وحشد الحوثيون آلاف المقاتلين مؤخراً للسيطرة على محافظة مأرب النفطية، معقل القوات الحكومية حيث تشهد جبهاتها أعنف المعارك منذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015.