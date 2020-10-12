الحوثيون يقيلون قاضيًا حظر استخدام تطبيق "واتس آب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثيون يقيلون قاضيا حظر استخدام تطبيق واتس آب

الإثنين 12 أكتوبر 2020

الخليج 365

أفادت تقارير إخبارية، الأحد، أن جماعة الحوثيين قامت بإقالة قاضٍ موالٍ لها، بعد أيام من إصداره قرارًا بحظر وتجريم استخدام تطبيق ”واتس آب“ للمراسلة الفورية.



والخميس الماضي، أعطت إحدى المحاكم في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية في اليمن، مهلة أسبوع لجميع المواطنين، لإزالة تطبيق ”واتس آب“ من هواتفهم، على اعتبار أن استخدامه جريمة ”مخلة بالآداب“.

وأشارت التقارير إلى أن“قرارًا صدر، الأحد، من النيابة العامة الخاضعة للحوثيين بمحافظة إب وسط البلاد، بإقالة وكيل نيابة جبلة الابتدائية أحمد المنيفي“.

Advertisements

ويعد ”الواتس آب“ أكثر التطبيقات استخدامًا في أوساط اليمنيين، سواء للمراسلة الفورية أو تداول الأخبار، ويستخدمه الملايين‎.

وكانت المحكمة اعتبرت في حيثيات قرارها أن استخدام ”الواتس آب“ يساهم بـ”نشر الفساد، والدعارة، ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية“، وأن استخدامه يأتي ضمن الأفعال المخلة بالآداب، والمنافية للدين.

ونص القرار بالقبض على كل من يحمّل برنامج ”واتس آب “، وشدد على أن حيازة هذا التطبيق ”جريمة، وفعل فاضح“.

وقررت المحكمة بحسب وثائق”تشكيل فرق نسائية للتفتيش والضبط، وإقامة نقطة لتفتيش الهواتف الذكية، والقيام بحملات على محال الجوالات، ومحال تحميل البرنامج، والبدء في ذلك برجال الأمن، مع إعطاء مهلة لأفراد المجتمع مدتها أسبوع“.