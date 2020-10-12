صلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتين من صعدة وعمران

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عمران
رعى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، امس الأحد، صلح قبلي أنهى قضية قتل بين بيت مجلي من قبيلة مسور محافظة عمران وبيت الجماعي من قبيلة جماعة محافظة صعدة بحضور نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول زابية.
حيث أشاد عضو السياسي الأعلى، بموقف بيت الجماعي في العفو عن الجاني والذي يعكس قيم وأعراف قبيلة جماعة الأصيلة.
ودعا محمد علي الحوثي، الحاضرين من المشائخ إلى تشكيل لجنة مع المشائخ الموجودين في صعدة لحلحلة قضايا جُماعة، حاثا الحاضرين على استكمال قطع القضايا العالقة وصولا إلى إنهاء الثارات.
فيما عبر نائب رئيس مجلس النواب، عن الشكر لعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وكل من حضر في هذه القضية، مؤكدا أن القضية بين بيت الجماعي وبيت مجلي انتهت بالعفو.
وكالات
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