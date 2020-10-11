شكرا لبحثكم عن خبر مأمور التواهي يدشن الصيانة الاسفلتية لطريق النجارة بالقلوعة ويزور مدرسة الهمداني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دشن مدير عام مديرية التواهي بالعاصمة عدن الاستاذ/ كتبي عمر كتبي، صباح اليوم، مشروع سفلتة طريق النجارة في القلوعة.

وخلال التدشين استمع مدير عام المديرية كتبي، من مهندس المشروع الى شرح مفصل حول الية العمل والمواقع المستهدفة.

وشدد كتبي على تسوية الطبقة الاسفلتية الجديدة مع السابقة، كون المشروع عبارة عن صيانة للطريق.

ولفت ان صيانة طريق النجارة الرابط بين مديريتي المعلا و التواهي من جهة منطقة القلوعة، عمل لابد منه، خصوصا ان هذه الطريق تعتبر شبه رئيسية ويسلكها آلاف المواطنين بشكل يومي.

وعبر مدير عام المديرية عن شكره وتقديره لمحافظ العاصمة عدن الاستاذ احمد حامد لملس، وذلك نظير جهوده وإهتمامه بالجانب الخدماتي وتأهيل البنية التحتية في المديريات عامة والتواهي خاصة.

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كما ثمن جهود طاقم عمل المشروع من مهندسين وفنيين وعمال .. مبديا استعداد السلطة المحلية في المديرية تدليل كافة الصعوبات التي قد تواجه المشروع.

وفي سياق اخر، قام مدير عام مديرية التواهي كتبي عمر، بزيارة تفقدية لمدرسة الهمداني الابتدائية، لمتابعة سير العملية التعليمية والاطلاع على احتياجات المدرسة.

حيث طاف كتبي برفقة مدير مكتب التربية في المديرية الاستاذ انيس حجر، ومدير المدرسة، الفصول الدراسية .. مطلعا على احتياجاتها الضرورية من كهربائيات وغيرها.. مؤكدا على اهتمام السلطة المحلية في المديرية بقطاع التعليم.

وقدم كتبي وحجر وإدارة المدرسة الهداية التحفيزية لطلاب الصف الأول، وذلك في خطوة قوبلت بارتياح كبير لدى اولياء الأمور والشخصيات التربوية والاجتماعية

رافق المدير العام، مدير قسم شرطة القلوعة الجعبة.