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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير المركز الوطني لعلاج الاورام في شبوة: هذه العادات تؤدي لسرطان الثدي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020
سيد مصطفي
قال الدكتور سالم المصواع، مدير المركز الوطني لعلاج الاورام، أنه اقيمت العديد من الفعاليات والمحاضرات خلال هذا الشهر حول التوعية بأهمية الكشف المبكر عن هذا المرض والعوامل المساعده علئ ظهوره .
وأكد المصواع ل"الخليج 365"، أن هناك الكثير من العادات الخاطئة التي تجعله يصيب السيدات ومنها
السمنة وزيادة الوزن، وتناول الوجبات الدسمة، وقلة التمارين الرياضية، وعدم الالتزام بالرضاعة الطبيعية
واضاف مدير المركز الوطني لعلاج الاورام،ان السمنة وزيادة الوزن وعدم عمل التمارين الرياضيه تعتبر من العوامل المساعدة وليس سبب، ولكن يجب على السيدة التحري بعد سن 35سنه.
وبين المصواع،ان الميل الوراثي أيضا والتاريخ العائلي للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 10%، والتعرض للاشعاع، والتدخين، والطمث (الحيض) في سن مبكر عامل نسبي، وسن الياس(انقطاع الطمث)في سن متأخرة، هو ايضا عامل نسبي
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