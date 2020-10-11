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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة ترفد محافظات أبين ولحج والضالع بوحدات PCR لفحص كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
رفدت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، محافظات أبين ولحج والضالع بوحدات متكاملة من وحدات الـ PCR المخصصة لإجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد.
وقال كيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي "تم تزويد المحافظات الثلاث بوحدات الـ PCR، وذلك في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور ناصر باعوم، التي قضت بضرورة توفير خدمة فحص كوفيد -19 في كافة محافظات الجمهورية للتمكن من سرعة اكتشاف الحالات المشتبهة والمصابة وتدارك تفشي وباء كورونا بين الناس".
وشدد الدكتور الوليدي، علی أهمية تدريب الكادر الطبي علی الوحدات البيولوجية الجزيئية PCR في المستشفيات، وتهيئة المكان المناسب لها والحفاظ عليها واستخدامها بما يعود بالفائدة علی المرضی المحتاجين لها..مثنيا علی الجهات المانحة والمنظمات الداعمة وعلی رأسها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.
من جانبه أشاد مدير عام مكتب الصحة في محافظة أبين الدكتور جمال امذيب، بالدعم الذي تقدمه وزارة الصحة لمكاتب الصحة بالمحافظات.
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