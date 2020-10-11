اجتماع بتعز يناقش معالجة أزمة الغاز وضبط المتلاعبين والمحتكرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شدد وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ،على ضرورة توفير كميات كافية من الغاز المنزلي وتفعيل الرقابة وضبط المخالفين والمحتكرين.



جاء ذلك خلال لقائه ،اليوم الاحد ، بادارة فرع شركة الغاز بالمحافظة واللجنة المكلفة من الشركة اليمنية للغاز لمعالجة الاختلالات والوضع التمويني لمادة الغاز في مديريات المحافظة.

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واستمع المخلافي من اللجنة المكلفة، الى طبيعة مهامها في عملية المسح الميداني لمعرفة الوضع التمويني للغاز في مديريات المحافظة واحتياجها الفعلي بحسب الكثافة السكانية ومعرفة الاختلالات والاشكالات لمعالجتها ومدى تغطية وكلاء الغاز المعتمدين من الشركة وتوزيعهم لتلك المناطق والمديريات والتزامهم بالشروط والمعايير المتفق عليها المقرة من قبل الشركة لاتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوء النتائج .

كما ناقش الاجتماع عدد من الاشكالات والاختلالات التي تؤدي الى ازمة الغاز المنزلي بين الحين والآخر ومعرفة الاسباب الناجمة عن احتكار الغاز والتلاعب باسعاره لمعالجتها وضبط المخالفين .

وشدد الاجتماع على توفير كميات كافية لمدينة تعز من مادة الغاز المنزلي و اتخاذ اجراءات وعقوبات صارمة بحق المخالفين والمحتكرين والمهربين .