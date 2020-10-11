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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج للربع الاول 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،اليوم، بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الاول من العام 2020.
وقال وكيل الوزارة لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور مازن الجفري، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "تم بدء التحويل للمستحقات من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الى جميع الملحقيات الثقافية و السفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الايام القادمة".
وأضاف "أن القطاع انتهى من إعداد الرسوم الدراسية للعام 2020/2019، والربع الثاني للعام 2020، وسيتم تحويلها للخارج في القريب العاجل، وذلك لتقليص الفترة الزمنية بين موعد استحقاق الربع والموعد المتوقع لتسليمه".
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