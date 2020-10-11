بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج للربع الاول 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،اليوم، بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الاول من العام 2020.

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وقال وكيل الوزارة لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور مازن الجفري، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "تم بدء التحويل للمستحقات من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الى جميع الملحقيات الثقافية و السفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الايام القادمة".

وأضاف "أن القطاع انتهى من إعداد الرسوم الدراسية للعام 2020/2019، والربع الثاني للعام 2020، وسيتم تحويلها للخارج في القريب العاجل، وذلك لتقليص الفترة الزمنية بين موعد استحقاق الربع والموعد المتوقع لتسليمه".