أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاحد الموافق 11 أكتوبر 2020 وهي كالتالي :

إصابة 3 أشقاء بينهم نساء إثر قصف حوثي على منزلهم بحيس في الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/506028/ الساحل.. إيقاف قارب يحمل 130أفريقيا قادمين من جيبوتي بطريقة غير شرعية https://www.elyamnelaraby.com/506029/ بن بريك : السعودية هي العمق الإستراتيجي للجنوب Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/506034/ أمنية عدن تؤكد المضي قدماً في تنفيذ خطتها https://www.elyamnelaraby.com/506035 وزارة الصناعة تعلن بدء تجديد رخصة مزاولة مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات لعام 2021م https://www.elyamnelaraby.com/506047/ لقاء بسيئون يناقش انشطة برنامج الغذاء العالمي بوادي وصحراء حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/506049/

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