منظمة انتصاف تصدر تقرير عن واقع الأمومة والطفولة في اليمن منذ بدء العدوان والحصار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أطلقت منظمة انتصاف للأمومة والطفولة تقريرا يوثق واقع الأمومة والطفولة المأساوي في اليمن منذ بدء العدوان والحصار في 25 آذار/مارس 2015 وحتى التاسع من تشرين الأول/أكتوبر لهذا العام.

وبحسب التقرير بلغ إجمالي ضحايا العدوان المباشرة من النساء والأطفال ضمن هذه الفترة 13073 طفلا وامرأة، فيما بلغ إجمالي ضحايا العدوان من القصف المباشر 5183 امرأة شهيدة وجريحة.

أما إجمالي ضحايا غارات العدوان المباشرة بحق الأطفال، فبلغ 7891 طفلاً شهيدا وجريحا.

وتحدث التقرير عن مئات المرافق الصحية المعنية بالأمومة والطفولة المهددة بالإغلاق نتيجة إمعان العدوان في منع دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.

وحذرت المنظمة من كارثة إنسانية كبرى بحق النساء والأطفال تلوح في الأفق مع تشديد تحالف العدوان لحصاره الخانق بحق الشعب اليمني ومنع دخول المشتقات النفطية وأبسط مقومات الحياة.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى تسبب تحالف العدوان بتضرر قرابة المليوني طالب وطالبة بفعل استهدافه للمنشآت التعليمية بصورة مباشرة وغير مباشرة، وأوصى التقرير وزارة التربية والتعليم بتعزيز الدور التوعوي في المدارس الحكومية والخاصة حول كيفية التعامل مع قصف طيران العدوان وأحداث إجرامية مشابهة.

ودعت منظمة انتصاف للأمومة والطفولة الجهات المختصة للاتجاه للدعم النفسي للنساء والأطفال المتضررين، كما طالبت بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة وذات كفائة لتقصي مجازر العدوان وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.