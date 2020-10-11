شكرا لمتابعة خبر عن بدء الإجراءات اللوجستية لـ’’صفقة تبادل الأسرى‘‘ بين الشرعية والحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بالإجراءات اللوجستية لإتمام صفقة تبادل الأسرى بين طرفي النزاع اليمني، و المتفق عليها في اجتماع عقد خلال الأيام الماضية في سويسرا برعاية أممية.

و نزل فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة الماضي 9 أكتوبر-تشرين أول 2020، إلى سجون و معتقلات تابعة لقوات حكومة هادي في محافظة مأرب، التي يتواجد فيها محتجزين شملتهم كشوفات التبادل.

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و اليوم الأحد ألتقى ممثل اللجنة للصليب الأحمر الدولي، خضر أول عمر بوزير خارجية حكومة هادي، محمد الحضرمي في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض، لمناقشة الترتيبات لإتمام عملية تبادل المحتجزين.

و ستزور فرق تابعة للصليب الأحمر السجون و المعتقلات اليت يتواجد فيها المحتجزين الذين وردت اسماؤهم في صفقة التبادل في كل من عدن و صنعاء و محافظات أخرى.

و حسب الآلية التنفيذية لإتمام صفقة التبادل، المتفق عليها في مونترو بسويسرا، ستقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستكمال التحضيرات اللوجستية و التأكد من مطابقة قوائم الأسماء الموقع عليها مع الموجودين في السجون خلال الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر/تشرين أول الجاري، وفي يوم 15 من الشهر نفسه سيتم نقل أسرى الطرفين من الرياض و مأرب إلى صنعاء و العكس عبر الطائرات بشكل متزامن و برعاية الأمم المتحدة و الصليب الأحمر الدولي، و يوم 16 سيتم نقل أسرى الطرفين من عدن إلى صنعاء و العكس بشكل متزامن.

و اتفق ممثلين عن طرفي النزاع نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، على اطلاق سراح 680 من أسرى قوات حكومة الانقاذ، و 400 من أسرى قوات حكومة هادي بينهم 15 سعودي و 4 سودانيين، على أن يعقد اجتماع آخر بعد التنفيذ، لمناقشة تنفيذ الشق الثاني من اتفاق عَمان و توسعته ليشمل أعداد جديدة.