شكرا لمتابعة خبر عن المركز الاعلامي لألوية العمالقة : يعلن مقتل قيادي حوثي بارز وعدد من مرافقيه في الحديدة .. الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي حوثي ميداني بارز في جبهة الساحل الغربي، مصرعه خلال قصف مدفعي للقوات المشتركة في قطاع مقبنة بالحديدة.

وقال المركز الاعلامي لألوية العمالقة أن القيادي الحوثي المدعو الكرار والذي يشغل منصب قائد محور مقبنة لقي مصرعه وعدد من مرافقيه، بضربات مُحكمة من مدفعية القوات المشتركة.

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وقال مصدر عسكري: إنه تم رصد تحرك للقيادي الحوثي المدعو الكرار قائد محور جبهة مقبنة التي تشمل البرح والكدحة والقحيفة وقطاع حيس والمعافر بالساحل الغربي.

وأكد، أن مدفعية اللواء الرابع عشر عمالقة وجهت ضربات مركزة نحو الهدف، وأسفرت عن مصرع المدعو الكرار وعدد من مرافقيه والمسؤول الثقافي للمحور المدعو أبو علي وهو من منطقة مران في صعدة.

وأوقعت القوات المشتركة في الأيام الأخيرة، قتلى وجرحى في صفوف جماعة الحوثي بينهم قيادات ميدانية بارزة في جبهات الساحل الغربي جراء محاولة الأخير لاختراق الخطوط الأمامية.

*المشهد اليمني