شكرا لمتابعة خبر عن الإمارات : تختطف عالم كيمياء يمني عن طريق ملشيات الانتقالي .. ومصادر تكشف الأسباب؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت منظمة سام إن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا نقل أكاديمي مختطف لديها الى الامارات للتحقيق معه .

وذكرت المنظمة المهتمة بالحقوق والحريات في اليمن ومقرها ’’جنيف‘‘، في بيان لها، أن نقل الانتقالي للدكتور طاهر عبدالله عبدالجبار الحاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء التحليلية، جرى بعد تعذيب قاسٍ أفقده القدرة على الحركة والنطق.

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وبحسب المنظمة، فإن مسلحي الانتقالي اعتقلوا عبدالجبار في نقطة العلم شرقي عدن، أثناء عودته من مدينة سيئون بحضرموت رفقة زوجته، بتهمة تدبير انقلاب.

وسبق اعتقال عبدالجبار اختطاف ثلاثة طلاب من أقربائه، كانوا يقيمون في منزله، وتعرضوا للتعذيب والترويع.