شكرا لمتابعة خبر عن في ذكرى اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي شاهد الصورة التي رافقت لحظة تصفية الرئيس في منزل الغشمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مثل هذا اليوم وقبل 43 عاما دعا العميد أحمد حسين الغشمي، نائب رئيس مجلس القيادة في شمال اليمن، الى وجبة غذاء في بيته بصنعاء، حضرها عدد من الشخصيات المسؤولة في الدولة في حينه.

وبحسب بعض الروايات المتداولة ان شقيقة الرئيس الحمدي حذرته من الذهاب وافصحت عن ذلك في حوار صحفي اجرته في وقت سابق.

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كما تفيد روايات ان شقيق الرئيس الحمدي ، الرائد عبدالله ، قائد لواء المظلات كان من المدعوين وحضر مبكرا الى بيت الغشمي وجرى تصفيته في حينه.

وفور حضور الرئيس ابراهيم الحمدي كان في استقباله المقدم احمد حسين الغشمي واصطحبه الى غرفة مجاورة لصالة المأدبة وعند دخوله فوجئ بشقيقه جثة هامدة وطلب منه تسليم مقاليد البلاد او يلقى مصير شقيقه وبحضور شخصية عسكرية عربية والرائد علي عبدالله صالح ، قائد لواء تعز ، وعندما لم يمتثل لقرار الغشمي انطلقت رصاصات لم يكشف عن مطلقها ووجهت اتهامات للحاضرين في الغرفة بينهم الغشمي وصالح وآخرين بحسب الروايات.

وبلغت الطلقات مسمع صالة مأدبة الغذاء وسأل عبدالعزيز ما الذي يجري في الخارج ، فجاء الرد انها بالخطأ من بندقية الحراسات ، دون علم الحضور بوجود الحمدي وشقيقه في الغرفة المجاورة التي جرت فيها عملية التصفية لأول رئيس يمني يحمل مشروع امة.