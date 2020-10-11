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عدن - ياسمين التهامي - تجنبها فوراً.. عادات يوميّة خاطئة تعمل على تسريع ظهور الشيب في الشعر !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ر الشيب هاجسا للكثيرين، خاصة في مراحلة الشباب، و يأتي ظهور الشعر الأبيض فجأة دون سابق إنذار، كما أن هذه العملية محددة جينيا، حيث يبدأ الشيب بالظهور في منتصف الثلاثين أو الأربعين، ثم يزداد على مدى العشرين سنة التالية. ومن المعروف أن نقص الميلانين هو المسبب الرئيسي لظهور الشعر الأبيض، لذلك ينصح بتناول الأطعمة التي تساعد على زيادة نسبة الميلانين بالجسم، مثل السلمون والحبوب الكاملة والجزر والخضروات. وهنالك الكثير من العادات اليوميّة التي يمارسها الأفراد، دون أن يعرفوا مدى تأثيرها وقدرتها على تسريع ظهور الشيب في الشعر، ومنها “عدم الاهتمام بالتغذية السليمة، والتعرض للمواد الكيمياوية، والإجهاد والضغط النفسي، وعدم الاهتمام بنظافة فروة الرأس. ويشدد الخبراء على ضرورة تناول المزيد من مضادات الأكسدة، مثل الفواكه والخضروات الطازجة والشاي الأخضر والسمك، بالإضافة إلى تجنب المواد الكيماوية قدر المستطاع، ومحاولة الإقلاع عن التدخين.

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