شكرا لقرائتكم خبر عن صورة قديمة مرعبة يعود تاريخها إلى عام 1900 حيرت الجميع وتثير الرعب في كل من يدقق فيها.. شاهد وأحكم بنفسك ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صورة قديمة مرعبة يعود تاريخها إلى عام 1900 حيرت الجميع وتثير الرعب في كل من يدقق فيها.. شاهد وأحكم بنفسك !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت صورة قديمة يعود تاريخها إلى عام 1900 حيرة مهتمين في الشبكة العنكبوتية، وأصابت البعض بالحيرة والبعض الآخر برعب حقيقي. تبدو هذه الصورة للوهلة الأولى عادية تماما، وقد أخذت لـ 15 عاملة في مصنع للنسيج في عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست، إلا أن أحد المستخدمين لفت إلى تفصيل مخفي في هذه الصورة العتيقة، ودعا المهتمين إلى محاولة تحديده. واكتشف عدد من المستخدمين شيئا أربكهم وأثار حيرتهم، يتمثل في يد غريبة ألقيت على كتف إحدى النساء في الصورة. هذا التفصيل أثار رعب البعض، حتى أن أحدهم علق قائلا: "لقد فات الوقت بالنسبة لي، كنت سأمضي إلى الفراش، والآن أنا خائف بعد رؤيتي لهذه اليد". وما زاد من هلع البعض، أن العاملة خلف السيدة التي ظهرت يد على كتفها، تقف عاقدة يديها على صدرها مثل الأخريات، ما دفع أحد المعلقين إلى القول إن "اليد تبدو وكأنها ظهرت من فراغ". العض فسر هذا التفصيل الدخيل على الصورة، بأنه من مظاهر قوى الطبيعة الخارقة، فيما سخر آخرون مرجحين أن يكون في الأمر عملية خداع بصري، أو خلل أثناء عملية طبع الصورة، إلا أن أنصار الظواهر الخارقة تمسكوا برأيهم بأن اليد حقيقية، وهي لشبح ما قرر أن يعلن عن نفسه، وأن يتحدى عقول الأحياء بتخفيه في هذة الصورة الجماعية، فما رأيكم؟ المصدر: lenta.ru

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