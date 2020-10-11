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عدن - ياسمين التهامي - فاكهة مهملة ترفع مناعتك وتخلصك من مشاكل الهضم!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ي فاكهة التين الشوكي على فوائد عديدة يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي فهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة . ووفقاً لما ذكره موقع “هيلث لاين”، إليكم أبرز 5 فوائد التين الشوكي على الصحة. فوائد التين الشوكى للسكر يساهم في انخفاض مستويات الجلوكوز بعد تناول الطعام ، مما يجعل التحكم فى مرض السكري أسهل. -القدرة الجنسية يساهم في علاج البروستاتا المتضخمة وهذا بدوره يعزز الصحة الجنسية عند الرجال. – مقوي لجهاز المناعة غنى بفيتامين سي حيث يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويعمل كمضاد للأكسدة في جميع أنحاء الجسم. -فوائد التين الشوكي للمعدة يتضمن على قدر كبير من الألياف الغذائية تحفز حركة الأمعاء ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك

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