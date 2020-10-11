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عدن - ياسمين التهامي - فوائد لاتعرفها عن خل الثوم.. أبرزها التخلص من السموم وعلاج البهاق !

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جديد اب برس

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الكثير من أنواع الخل التي تستخرج من المواد الغذائية المختلفة، ومنها خل الثوم وهو أحد الأنواع المهمة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تفيد الصحة، فضلا عن استخدامه في إعداد الطعام، تعرف في السطور التالية على فوائد خل الثوم وكيفية استخدامه وفقاً لوكالة العين: يساعد خل الثوم على التخلص من آلام الأسنان والتهابات الفم، والمساعدة على تسكين الألم وهذا من خلال إضافة ملعقة من الثوم وإضافتها إلى كوب من الماء ويتم استخدامها كغرغرة مرتين يوميا. تقليل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم ومنع انسداد الشرايين وتنقيتها، وهذا يساعد على الوقاية من الأمراض القلبية المختلفة. تقليل الارتفاع في معدل ضغط الدم والتقليل من سرعة ضربات القلب، وهذا لأن خل الثوم يساعد على إسترخاء الشرايين. خل الثوم يحتوي على الخصائص المفيدة للوقاية من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، ومنها اضطرابات الأمعاء والتقرحات بالمعدة. الوقاية من الإصابة بأمراض البرد والأنفلونزا، وهذا لأن خل الثوم يساعد على مكافحة الفيروسات، والإصابة بالعدوى. خل الثوم يحمي من الإصابة بأمراض الكبد، ويساعد على التخلص من السموم. الوقاية من الأورام السرطانية، فهو يساعد على الجذور الحرة المسببة للسرطان. يستخدم في علاج الكثير من الأمراض الجلدية ومنها البهاق، باستخدام خل الثوم المضاف إليه عسل النحل ويتم دهن المكان المصاب. يستخدم للتخلص من الدهون الزائدة بالجسم والحصول على وزن مثالي، من خلال تناول ملعقة من خل الثوم المضافة إلى كوب من الماء مرتين يوميا. يساعد خل الثوم على التقليل من الإصابة بالسعال والربو. خل الثوم له دور في تقوية مناعة الجسم والحماية من الأمراض المختلفة المتعلقة بالمناعة. يساعد على التقليل من معدل السكر بالدم. خل الثوم يحفز الذاكرة والوقاية من الإصابة بالزهايمر والذي يعد من أمراض الشيخوخة. خل الثوم لا يوجد له الكثير من الأضرار. ولكن من المهم ألا يستخدمه من يعانون من ضغط الدم الممنخفض، حيث أنه يقلل من معدل ضغط الدم، فهو يناسب من يعانون من الضغط المرتفع.