الحوثيون يسطون على ممتلكات مسجد الفردوس في العاصمة صنعاء

أقدمت ميليشيا الحوثي، على هدم إحدى البوابات الرئيسية الخاصة بمسجد الفردوس في العاصمة صنعاء؛ بهدف تحويلها إلى مشروع استثماري للميليشات.

وقال إمام المسجد الشيخ محمد الشعراني، إن"المسجد يتعرض للسطو والعدوان المستمر منذ أيام".. داعيًا كافة الاعلاميين والوجهاء والمصلين، وكل مقتدر للتفاعل مع مسجد الفردوس باعتبارها قضية رأي عام".

وأوضح الشعراني في منشور له على صفحته في "الفيس بوك"، أن مسلحين حوثيين، أقدموا على هدم سور المسجد في الشارع والبوابات الرئيسية، وبدأوا بأعمال الحفر والعدوان بالشيولات على الأرض والعمدان الخرسانية والبلاط المعمول من عشر سنوات، أمام مرأى ومسمع بهدف السطو على أرض المسجد.

وأشار إلى أن السطو على أرض صرح المسجد وأوقافه وأي استحداثات فيها يعتبر باطلا ولا قيمة له وستبقى الأرض للمسجد إلى يوم الدين بإذن الله ويتحمل المعتدي ومن خلفة المسئولية الكاملة.

جدير بالذكر أن المليشيات الحوثية عمدت منذ سيطرتها على العاصمة "صنعاء" إلى استغلال سلطتها في السطو على الممتلكات الخاصة بالمساجد، والأماكن الأثرية، بالإضافة نهب ممتلكات الدوله وتسخيرها لخدمة مشروعهم الطائفي ودعم جبهات القتال.

