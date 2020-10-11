التحالف يدمر طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دمرت قوات التحالف المشتركة ،طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة باتجاه المملكة العربية السعودية.



واوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) ،أن قوات التحالف المشتركة تمكنت ،صباح اليوم الأحد ، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران .

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