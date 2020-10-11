تنظيم احتفال خطابي وفني بسيئون بمناسبة أعياد الثورة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت قيادة السلطة المحلية ومكتب وزارة الثقافة بوادي حضرموت والصحراء ،اليوم، حفلاً خطابياً وفنياً احتفاء بالذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر والذكرى الـ 57 لثورة 14 أكتوبر الخالدتين.



وفي الحفل الذي حضره وزراء الثقافة مروان دماج ، والشباب والرياضة نايف البكري ، والثروة السمكية فهد كفاين، ونائب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عبدالله الميسري، ومحافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس ، أشار وزير الأوقاف والارشاد الدكتور أحمد عطية ،الى أهمية هذه المناسبة الوطنية العظيمة في ظل أوضاع صعبة بالغة في التعقيد يعيشها الوطن بسبب اثر انقلاب مليشيات الحوثي على الدولة والنظام والهوية وتجريف الثوابت الدينية والسياسية والاجتماعية.

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واشاد الوزير عطية ، بنضالات أبطال الجيش والقوات المسلحة في مواقع الشرف والبطولة بمختلف الجبهات للتصدي لمشاريع الانقلاب والعودة بعجلة التاريخ الى الوراء..لافتاً الىى أن الظرف الراهن يستدعي من الجميع توحيد الجهود وتضميد الجراح ورأب الصدع وترك الخلافات الجانبية من أجل الخروج بسلام من هذا المنعطف الخطير الذي تسببت به مليشيا الحوثي الانقلابية.

من جانبه ، رحب وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري بجميع الحاضرين..مهناً القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،ونائبه ورئيس الوزراء ومحافظ المحافظة وكافة أبناء مديريات وادي حضرموت والصحراء بصورة خاصة والوطن بصورة عامة بهذه المناسبات الوطنية الغالية على كل أبناء الوطن..مؤكداً بأن حضرموت كانت ولازالت وستظل مواقفها ثابتة مع مشروع الدولة اليمنية الحديثة.

الى ذلك أشار مدير عام مكتب وزارة الثقافة بالوادي والصحراء احمد بن دويس ،الى أن الاحتفال بهذه المناسبات الوطنية العظيمة هو وفاء وعرفان لشهداء الثورة اليمنية الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة في سبيل الانعتاق من الاستبداد والتحرر من الاستعمار.

وتخلل الاحتفال الذي حضره وكيلا المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي ومحمد الصيعري ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ورئيس وقيادتي المؤسستين العسكرية والأمنية بالوادي والصحراء ومديري عموم المديريات ومكاتب الأجهزة التنفيذية والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاعين النسائي والشبابي والشخصيات الاجتماعية الوجهاء، تقديم عدد من القصائد الشعرية ، وفقرات غنائية وإنشادية ورقصات تراثية معبرة قدمتها الفرقة الموسيقية التابعة لمكتب الثقافة بمصاحبة عدد من الفنانين نالت جميعها إعجاب الحاضرين.