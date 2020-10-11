لقاء بسيئون يناقش انشطة برنامج الغذاء العالمي بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء عقد ،اليوم ، بمدينة سيئون محافظة حضرموت برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، انشطة برنامج الغذاء العالمي بالمديريات المستهدفة بوادي حضرموت والصحراء وسبل تحسين الأداء .



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استعرض اللقاء الذي ضم الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي و فريق من برنامج الغذاء العالمي ،الانشطة التي ينفذها البرنامج ومدى استيعابها وتلبيتها لاحتياج المواطنين في ظل الظرف المعيشي الصعب أنتجته الازمة التي تمر بها البلاد .

وأكد اللقاء بحضور مدراء عموم مكاتب التخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل والادارة العامة لتنمية المرأة ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بوادي حضرموت والصحراء ،على تنسيق العمل الاغاثي والانساني بين اللجان المجتمعية التي يشرف عليها البرنامج و السلطات المحلية بالمديريات للوصول الى المستفيدين الاشد حاجة وفق معايير واسس تستند على الشفافية والموضوعية .

ودعا اللقاء البرنامج الى تطوير العمل الاغاثي الى برامج ومشاريع تعمل على اكساب المستفيدين مهارات وحرف ومهن تمكنهم من العيش بصورة كريمة للوصول الى الاكتفاء الذاتي للأسر في الحصول على لقمة العيش .