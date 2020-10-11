شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصناعة تعلن بدء تجديد رخصة مزاولة مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات لعام 2021م والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عن بدء تجديد رخصة مزاولة مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات (شركات ومكاتب فردية) للعام 2021م في عموم محافظات الجمهورية.

وأهابت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لتنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات، بالأخوة المحاسبين القانونيين (شركات ومكاتب فردية) الذين لم يجددوا تراخيصهم للتقدم إلى الوزارة لتجديدها ..محذرة الشركات والمنظمات الدولية والمحلية من التعامل مع مكاتب المراجعة والتدقيق الغير مجددة تراخيصها.

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