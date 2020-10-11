ضبط 719 مطلوب للعدالة بينهم عناصر من القاعدة خلال اسبوع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري عن الإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية عبر مختلف الإدارات والوحدات التابعة لها في العاصمة والمحافظات (خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري 2020م. )، موضحا أنه خلال الفترة من 1 وحتى 8 أكتوبر؛ تم ضبط 1119 جريمة، منها 851 جريمة جسيمة.

وأشار الناطق باسم الداخلية إلى أن أبرز الجرائم المضبوطة كانت 31 جريمة قتل عمد توزعت على 11 محافظة، وقد القي القبض على جميع المتهمين بارتكابها.

كما ضبطت الشرطة 152 جريمة شروع في القتل توزعت على مختلف المحافظات.

وفي جرائم السرقة ذكر العميد العجري ان الشرطة ضبطت 179 جريمة سرقة مختلفة وقد القي القبض على المتهمين بارتكابها والبالغ عددهم 203 متهمين.

لافتا الى ان جرائم السرقة تنوعت بين ( السرقة بالاكراه _ سرقات دراجات نارية _ سرقة سيارات _ سرقة محلات _ السرقة من اشخاص _ السرقة من سيارات _ السرقة من منازل _ وكذلك نهب للممتلكاتالخاصة بالقوة والابتزاز.

وفي مجال مكافحة المخدرات فقد ضبطت وزارة الداخلية خلال النصف الأول من اكتوبر الجاري 966 كيلو جرام من الحشيش المخدر ، و 560 حبة وعشر علب حبوب مخدرة ، والقي القبض على المتهمين بحيازتها ومحاولة تهريبها، والبالغ عددهم 28 متهما.

أما في جرائم الاضرار بالإقتصاد ، فذكر العميد العجري ان الشرطة ضبطت خلال نفس الفترة ، 8 مليون و 191 الف ريال من العملة غير القانونية المحظورة التداول التي طبعها العدوان بغرض الإضرار بالإقتصاد الوطني، وقد احيلت مع المتهمين بحيازتها وترويجها للإجراءات القانونية.

وأكد ناطق الداخلية تكثيف التحريات ومتابعة المطلوبين للعدالة وذوي السوابق؛ قد مكنت رجال الأمن خلال الاسبوع الأول من أكتوبر من ضبط 703 مطلوبا للعدالة صدرت بحقهم أوامر قضائية بالضبط ، كما القت الأجهزة الأمنية القبض على 25 من مرتزقة العدوان الإمريكي السعودي، و 16 من عناصر “داعش والقاعدة” بينهم قيادات.