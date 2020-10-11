- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز
استشهد طفل وأصيبت امرأة وطفلين آخرين اليوم إثر قصف مكثف لمرتزقة العدوان على مديرية صالة في محافظة تعز.
وأوضح مصدر بمكتب الصحة بمديرية صالة أن مرتزقة العدوان استهدفوا مدرسة 22 مايو في مديرية صالة بالعديد من قذائف المدفعية، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة امرة وطفلين آخرين بجروح متفاوتة.
واستنكر المصدر تعمد مرتزقة العدوان في استهداف المدنيين، في ظل صمت وتواطؤ أممي إزاء الجرائم التي يرتكبها التحالف بحق الشعب اليمني منذ ما يقارب سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد طفل وإصابة امرأة وطفلين بقصف للمرتزقة على صالة في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.