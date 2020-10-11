استشهاد طفل وإصابة امرأة وطفلين بقصف للمرتزقة على صالة في تعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

استشهد طفل وأصيبت امرأة وطفلين آخرين اليوم إثر قصف مكثف لمرتزقة العدوان على مديرية صالة في محافظة تعز.

وأوضح مصدر بمكتب الصحة بمديرية صالة أن مرتزقة العدوان استهدفوا مدرسة 22 مايو في مديرية صالة بالعديد من قذائف المدفعية، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة امرة وطفلين آخرين بجروح متفاوتة.

واستنكر المصدر تعمد مرتزقة العدوان في استهداف المدنيين، في ظل صمت وتواطؤ أممي إزاء الجرائم التي يرتكبها التحالف بحق الشعب اليمني منذ ما يقارب سنوات.