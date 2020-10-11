شكرا لبحثكم عن خبر بحضور المدير التنفيذي للصندوق المعاقين جمعية الصم والبكم في لحج تفتتح العام الدراسي الجديد بحفل تكريمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج - انوار العبدلي

بحضور المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بعدن محمد قائد الشاعري دشنت جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم بحوطة لحج صباح اليوم الأحد العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١ مع أقامت حفل لتكريم الطلاب المتفوقين للعام الدراسي السابق ومنهم طلاب الثانوية العامة .

ولقد شهد الحفل تنفيذ عدة فقرات فنية بلغة الإشارة ومسرحية تحدي لفيروس كورونا نفذها براعم أطفال فئة الصم والبكم كما شهد الحفل إلقاء العديد من الكلمات الخطابية من قبل الجهات الحاضرة بالتدشين .

رئيس جمعية الصم والبكم مرسال مهدي رحب بالحاضرين بلغة الإشارة مع ترجمة فورية قدمتها الأمينة العامة الأستاذة كوكب عبدالله وقال بأن حضور الصندوق ورجل الأعمال علي البلعسي وممثل الشركة الوطنية للأسمنت وجميع الحاضرين يشكل بالنسبة لنا خطوة مهمة وداعم معنوي قوي لمساعدتنا في الاستمرار في تأدية رسالتنا نحو هذه الفئة .

المدير التنفيذي لصندوق المعاقين محمد الشاعري أكد على استمرار دعم الصندوق لجمعيات ذوي الإعاقة ومنها جمعية الصم والبكم في لحج مشيراً إلى أن الصندوق يقدم الرعاية الكاملة بمختلف المجالات لهذه الفئة الكريمة بمختلف أنواع الاعاقات .

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وقال بأن الصندوق سيعمل على منح أجور تعاقدية ل٢٠ متطوع ومتطوعة للعاملين بالكادر التعليمي في جمعية الصم والبكم كما سيعمل الصندوق على تقديم مبلغ مالي لايجار جديد يتسع ويليق بهؤلاء الأطفال والذي يتزايد أعدادهم سنوياً للحصول على التعليم .

الرئيس الفخري للجمعية الشيخ صالح علي حيدره مقبل استعرض ما قدمته الجمعية منذ افتتاحها وما واجهته من صعوبات وما حققته من انجازات ومنها تخرج العديد من الطلاب هذه الفئة في الجامعات إلى جانب تعليم الحرف اليدوية والحياكة وغير ذلك داعيا الجميع ومنها الجهات الرسمية للإستمرار في دعم هذه الفئة وتشجيعهم فهذه الجمعية تحتوي على أكثر من ٥٠٠ عضو .

مثمناً جهود صندوق رعاية المعاقين وما يقدمه تجاه الجمعية كما تقدم بالشكر لرجال الخير والأعمال .

هذا ولقد اختتم حفل افتتاح وتكريم الطلاب بإعلان رجل المال والاعمال علي حسين البلعسي بتقديم مبلغ واحد مليون ريال يمني لصالح جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم بلحج كما تم توزيع الشهادات والجوائز على الطلاب والطالبات وتوزيع ١٥٠حقيبة مدرسية مقدمة من قبل الشركة الوطنية للأسمنت .

حضر الحفل إلى جانب الحاضرين ممثل الشركة الوطنية للأسمنت عبدالمولى البهلول والأستاذ ثروت عكاشة رئيس الجمعيات والاتحادات بمكتب الشئون الاجتماعية بلحج ومدير مؤسسة السرطان في عدن الأستاذ عادل سعيد القدسي والأستاذ حسن اليافعي عضو اللجنة الوطنية للمجلس الانتقالي في لحج إلى جانب أولياء أمور الطلاب والكادر التعليمي والإداري للجمعية .