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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس الجمهورية يلتقي محافظ حضرموت ويطلع على الأوضاع في المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
استمع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه اليوم محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني إلى شرح عن الأوضاع في المحافظة وجهود البناء والتنمية وتلبية متطلبات المواطنين.
ونوه نائب الرئيس، في اللقاء، إلى اهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالأوضاع في حضرموت وتوفير احتياجاتها لما مثلته المحافظة من حاضنة مهمة لكل أبناء اليمن في ظل انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وما تشكله من منطلق لبناء الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم ومنها إقليم حضرموت.
واستعرض اللقاء عدداً من الملفات الخدمية والأمنية والعسكرية ومستجدات الأوضاع السياسية والدور الأخوي للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية وما تتطلبه المرحلة من تضافر الجهود والعمل لاستعادة الدولة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
من جانبه عبر محافظ حضرموت عن تقديره لاهتمام القيادة السياسية بشؤون المحافظة وإعطائها أولوية من المتابعة المستمرة، مشيراً إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة.
استمع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه اليوم محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني إلى شرح عن الأوضاع في المحافظة وجهود البناء والتنمية وتلبية متطلبات المواطنين.
ونوه نائب الرئيس، في اللقاء، إلى اهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالأوضاع في حضرموت وتوفير احتياجاتها لما مثلته المحافظة من حاضنة مهمة لكل أبناء اليمن في ظل انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وما تشكله من منطلق لبناء الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم ومنها إقليم حضرموت.
واستعرض اللقاء عدداً من الملفات الخدمية والأمنية والعسكرية ومستجدات الأوضاع السياسية والدور الأخوي للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية وما تتطلبه المرحلة من تضافر الجهود والعمل لاستعادة الدولة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
من جانبه عبر محافظ حضرموت عن تقديره لاهتمام القيادة السياسية بشؤون المحافظة وإعطائها أولوية من المتابعة المستمرة، مشيراً إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة.
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